Порошенко заявил о необходимости построения узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов

По словам Порошенко, будет несколько направлений, но, по его убеждению, начинать надо со Львова.

В пятницу, 20 апреля, во время визита во Львов президент Украины Петр Порошенко поздравил львовян с тем, что лоукостер Ryanair начнет летать до Львова, и анонсировал еще один проект – строительство узкой колеи из Европы во Львов.

Об этом сообщает Zahid.net. «Я хочу границу Европейского союза в плане железной дороги передвинуть и привезти Европу во Львов. Можем это сделать, если будут проработаны проекты построения узкой колеи до Львова, чтобы туристы могли без пересадок ехать напрямую. Это значительно увеличит значение Львова, как железнодорожного хаба, это значительно улучшит ситуацию с грузоперевозками. Это будет несколько направлений, но, по моему убеждению, начинать надо со Львова», – сказал Порошенко.

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Порошенко сказал, что встретится с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой и представителями Укрзализныци относительно этого проекта и даст поручения о подготовке предложений по его реализации.

Ранее сообщалось, что Порошенко уверен, что приход лоукост-авиакомпании Ryanair во Львов значительно увеличит количество туристов из Европы.