В Житомир прибыли 17 новых автобусов МАЗ, закупленных в лизинг за счет городского бюджета (фото)

Автобусы выйдут на маршруты уже в мае.

В центре Житомира представили 17 новых автобусов, закупленных в лизинг за средства городского бюджета для трамвайно-троллейбусного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы представили житомирянам на Соборной площади.

Участие в мероприятии приняли руководители города и области, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, новые автобусы передадут на баланс коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление», и уже в мае этого года они выйдут на маршруты.

Читайте такжеЖитомир планирует закупить у Минского автомобильного завода в лизинг 40 автобусов «МАЗ-206»

Зубко отметил, что новый транспорт закупили за средства городского бюджета, это сделано в рамках внедрения в Житомире транспортной реформы, направленной на улучшение качества обслуживания жителей города.

Также сегодня журналистам уточнили, что 17 новых автобусов МАЗ стоили 53 млн 482 грн. Транспортные средства приспособлены к пассажирам с ограниченными возможностями: оборудованы откидным трапом для инвалидной коляски. Их общая пассажировместимость - 72 человека, из них мест для сидения - 27. Автобусы оборудованы кондиционерами, устройствами GPS, системами видеонаблюдения, радиооборудованием, системой информирования пассажиров, внешним громкоговорителем для объявления номера маршрута.

К концу года Житомир планирует закупить еще 23 автобуса МАЗ.