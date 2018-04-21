В Украине нужно ввести систему комплексной транспортной модели городов - Зубко

Он также уточнил, что упомянутая им транспортная модель города предусматривает поэтапный и комплексный подход.

В Украине нужно ввести систему разумной комплексной транспортной модели городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время презентации новых автобусов сказал в Житомире вице-премьер министр Геннадий Зубко.

«Житомир - пример развития разумной комплексной транспортной модели города. И такая модель не только работает на улучшение транспортной услуги в городе, она также является инструментом эффективного управления городской транспортной системой, поскольку повышает конкурентоспособность города и привлекательность его для инвестирования», - сказал Зубко.

При этом он подчеркнул, что такую транспортную систему нужно ввести в других украинских городах.

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«И этот пример должен заработать в других городах. Главное же, что транспортная модель должна работать не в транспорт, а на человека. Это - часть жизненного пространства и она должна быть комфортной и безопасной», - добавил Зубко.

Он также уточнил, что упомянутая им транспортная модель города предусматривает поэтапный и комплексный подход. Речь идет о развитии сети маршрутов общественного транспорта, о строительстве новых троллейбусных линий, о введении единого электронного билета. Также речь идет о введении мобильных сервисов: GPS-навигации и расписания движения транспорта, GPS-системе мониторинга работы общественного транспорта, которая позволяет отслеживать работу автобусов и контролировать выполнение графика движения. Также это - и ночные маршруты, и введение «Карты жителя Житомира» для обеспечения перевозки льготных категорий пассажиров, и новая транспортная сеть, и интеграция пригородных маршрутов, и развитие велоинфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в центре Житомира презентовали 17 новых автобусов, закупленных в лизинг за средства городского бюджета для трамвайно-троллейбусного управления. Автобусы представили житомирянам на Соборной площади. Участие в мероприятии приняли руководители города и области, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Уже в ближайшее время эти пассажирские автобусы будут курсировать по улицам Житомира.