Во Франции железнодорожники и сотрудники авиакомпании Air France снова бастуют

13:27, 23 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Согласно заявлению французской государственной железнодорожной корпорации SNCF, будет отменено около 60% скоростных поездов TGV, 60% пригородных поездов и около 70% обычных междугородних поездов, пишет Громадське.

Забастовки французских железнодорожников продолжаются уже несколько месяцев. Они намерены проводить забастовки до конца июня, но акции проходят с перерывами. Участники акций недовольны планами правительства страны лишить их особого статуса, который гарантирует работникам транспортного сектора ряд привилегий и льгот, в том числе ранний выход на пенсию.

Из-за забастовки работников авиакомпании Air France работа воздушного транспорта и аэропортов будет осуществляться с перебоями. В опубликованном заявлении Air France говорится, что в понедельник компания выполнит 75% рейсов.

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В забастовке примут участие около 30% пилотов авиакомпании, 20% бортпроводников и 13% сотрудников отдела наземного обеспечения Air France.

Air France 7 апреля отменила около 30% рейсов из-за пятую с февраля этого года забастовку работников.

В начале апреля профсоюзы объявили новые забастовки, а 4 апреля забастовка авиакомпании совпала с национальной забастовкой железнодорожников во Франции.

3 апреля также состоялась забастовка работников, тогда отменили четверть рейсов.

В Air France заявили об убытках в 170 млн евро за 7 дней забастовок.

Напомним, 22 марта в Париже работники госсектора вышли на массовую акцию протеста против реформ государственной службы, которые одобрил президент Эммануэль Макрон. Полиция для усмирения толпы применила против людей слезоточивый газ.

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Теги: #Париж#авиакомпания#Франция#страйк