Треснула опора Крымского моста - соцсети (фото)

Жители оккупированного Крыма обратили внимание на трещины на опорах Крымского моста.

В сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

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Из 595 опор моста, 256 опора находящаяся практически по средине Керченского пролива, треснула в двух местах, трещины отчетливо видно на фото, передает Кuresh.info.

В данный момент рабочие снова собрали каркас вокруг опоры, чтобы препятствовать дальнейшему разрушению и реставрировать ее. Опора удалена от берега на 8 километров. Специалисты утверждали, что опоры не выдержат даже нагрузки пустой железнодорожной ветки, не говоря уже о запуске составов. В этом районе в начале 2018 года уже было зафиксировано проседание опор на один метр.

На форумах пророссийские крымчане уверены в успехе строительства моста:

Ранее сообщалось, что строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

14 февраля появилась информация, что опоры моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с оккупированным Крымским полуостровом Украины, начали сильно проседать.