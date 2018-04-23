В Украине за выходные подорожал автогаз

По состоянию на 23 апреля, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,50 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 20-22 апреля увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 10 копеек за литр подорожало топливо в сетях Marshal (на сегодня автогаз стоит 12,30 грн за литр) и Avantage 7 (11,75 гривни за литр), BVS (12,49 гривни за литр) и "БРСМ-Нафта" (12,69 гривни за литр), на 30 копеек – на заправках "Родник" (12,80 гривни за литр) и на 50 копеек за литр - в сети АЗС "Катрал" (12,77 гривни за литр).

По состоянию на 23 апреля, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,50 грн.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 гривни за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала с 12,86 до 12,47 гривни за литр. В 20-х числах апреля произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка.