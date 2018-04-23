НАБУ завершило расследование масштабных хищений в Администрации морпортов

В НАБУ добавляют, что после ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн. ​​грн. ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что доступ к материалам уголовного производства был открыт 19 и 20 апреля.

В антикоррупционном бюро сообщают, что в среди семи подозреваемых: экс-глава ГП "АМПУ" (2014-2017 гг); экс-первый заместитель главы ГП "АМПУ" (2015-2017 гг) экс-начальник отдела закупок ООО "АМПУ" (2015-2018 гг); заместитель начальника Одесского филиала ГП "АМПУ" (действующий); директор ООО; бенефициар ООО и бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).

Им инкриминируется совершение преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ добавляют, что после ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, должностные лица ГП "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

Отмечается, что речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ.

Детективы бюро выяснили, что в результате этого государству нанесен ущерб на сумму 247 млн. грн, что подтвердила судебно-экономическая экспертиза и другие материалы уголовного производства.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

29 января Национальное антикоррупционное бюро при обысках в Одессе задержало бывшего директора госпредприятия "Администрация морских портов Украины" Андрея Амелина,которого в 2016 уже отпускали под залог.

В июле 2016 году Андрею Амелину сообщили о подозрении в присвоении 3,5 млн гривен государственных средств.

В августе 2016 Шевченковский районный суд Киева не арестовал подозреваемого и отпустил его под залог в размере 1,4 млн грн.

Всего по делу задержаны 7 подозреваемых в завладении 247 млн гривен, среди которых бывшие и действующие чиновники Администрации морских портов.

В январе НАБУ проводило обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.