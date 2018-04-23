Сразу на треть: "Укртелеком" Ахметова решил повысить абонплату за радио

После повышения абонплата составит 26 гривень в месяц.

Крупнейший оператор фиксированной связи "Укртелеком" с 1 мая этого года увеличивает абонентскую плату для физических лиц за пользование основной радиоточкой и пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания на 30% - до 26 гривень с 20 гривень в месяц, говорится в сообщении компании.

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Также сообщается, что с 1 августа этого года компания прекратит предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию приемников эфирного радиовещания, а также по обеспечению синхронного перевода и озвучке в помещении и на открытом пространстве по заявлению потребителя.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций "Укртелекома" компанией "ЕСУ", тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания "Укртелеком".

В компании "ЕСУ" сообщили о намерениях подать кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

В Фонде госимущества сообщили, что фонд не начнет процесс возврата пакета акций государству до рассмотрения судом кассационной жалобы компании "ЕСУ".

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 миллиона клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).