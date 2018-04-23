Потерянное десятилетие: производство авто в Украине сократилось в 50 раз

В ассоциации отмечают, что полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено.

За последние 10 лет производство автомобилей в Украине упало более чем в 50 раз.

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Об этом сообщают в ассоциации "Укравтопром".

"В марте с заводов Украины вышло 773 автотранспортных средств. Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей, а такой объем выпуска автотранспорта в 52 раза меньше мартовского результата десятилетней давности", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено.

"Уже не первый месяц статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно отчеты о крупноузловой сборке. В прошлом месяце количество собранных легковых автомобилей составило 683 штуки (все на заводе "Еврокар"). Только благодаря чрезвычайно низкой базе сравнения такой объем SKD сборки сформировал положительную динамику в легковом дивизионе по сравнению с мартом прошлого года (+21%) и относительно предыдущего месяца (+13%)", - подчеркивает издание.

В тоже время, производство коммерческих автомобилей в Украине уменьшилось на 36% к марту 2017 года и на 20% к февралю 2018 года, составив всего 28 автомобилей. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

Вновь упало производство автобусов. Планка мартовского результата этого года опустилась до 62 автобусов, что на 24% меньше показателя годичной давности и на 23% ниже февральского объема производства.