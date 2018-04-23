Кабминовская программа развития автодорог способна реально изменить ситуацию с качеством дорожного покрытия.

Об этом в интервью «БизнесЦензор» рассказал генеральный директор крупнейшей в Украине дорожно-строительной компании «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев.

По его словам, дорожные строители наконец-то видят» со стороны правительства, «Укравтодора» и других ведомств заинтересованность и желание решить проблему плохих дорог.

«До этого в Украине не существовало среднесрочного планирования в принципе. Выделялись какие-то средства, тратились. Тушили пожары. Сегодня мы видим направления, по которым отрасль будет двигаться, мы можем планировать программу развития нашего предприятия в целом. Мы понимаем, как нам развивать производственную базу, привлекать инвестиции. У дорожников есть полная поддержка в этом вопросе со стороны Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана», - сказал он.

По мнению руководителя компании, сегодня отечественные крупные национальные и региональные компании абсолютно не уступают иностранным ни по качеству производства, ни по техническому вооружению, ни по уровню специалистов. При этом никто не ограничивает иностранцев в приходе на украинский рынок. Все тендеры международные – приходи, участвуй, выигрывай. Все прозрачно и честно», - говорит Тимофеев.

Вместе с тем, отмечает он, реализовать большие проекты в состоянии только компании, которые имеют соответствующий уровень инженерного, технического, кадрового обеспечения.

«Больших компаний в Украине всего несколько. Мы участвуем в год в 200 тендерах, выигрываем - 70-80. И побеждаем за счет своего опыта, знаний, благодаря четким просчетам и низкой цене. У нас свое сырье, самые мощные асфальтобетонные заводы. Например, наш завод в Киевской области производит до 3,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси в сутки... Мы привыкли всегда рассчитывать только на себя. Поэтому с внедрением ProZorro работать нам стало намного проще, у нас появилось очень много заказов. Мы сейчас расширяем свои производственные мощности: в прошлом году у нас было порядка 500 единиц техники, причем подавляющее большинство – это самая современная техника, последние разработки ведущих мировых производителей. За зимний сезон наш парк пополнился еще 200–стами единицами. Построили два новых асфальтобетонных завода, и в этом месяце запланировали приступить к старту производства на данных объектах. Мы усиливаем свое присутствие в регионах Украины, у нас есть целевая программа по финансированию больших объектов: это автомобильная дорога Харьков-Охтырка, Киев-Харьков-Должанский, Днепр-Николаев (через Кривой Рог), Киев-Чоп (в границах Львовской области) и много других», - рассказал директор «Автомагистраль-Юг».