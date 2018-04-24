"Стройка века": появились свежие фото и видео Крымского моста

Блогер заявил, что строительство ж/д части Крымского моста "идет полным ходом", готовы 239 опор.

Автомобильная часть Крымского моста из российской Тамани в оккупированный Крым может быть сдана уже в середине мая.

В этом уверен блогер Игорь Корсаков, который выложил новое видео "стройки века" оккупантов.

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"Четкой информации нет, когда будет открытие автомобильной части моста. Но, скорей всего, середина мая", - говорит он.

Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в оккупированный Крым, сообщается на сайте "Крымский мост".

Ранее в сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

Из 595 опор моста, 256 опора находящаяся практически по средине Керченского пролива, треснула в двух местах.