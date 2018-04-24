Появилось впечатляющее видео полета украинского Ан-77
09:39, 24 апреля 2018Транспорт/Связь
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Сеть покорило новое видео взлета самолета Ан-77.
Полет Ан-77
Опубликовано видео вылета прототипа самолета Ан-77 в город Анталия, Турция. Там воздушное судно примет участие в EURASIA AIRSHOW.
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Ролик был опубликован пресс-центром государственного концерна "Антонов" в Facebook.
Видео получило много лайков и перепостов, в комментарии под ним оставляют одобрительные комментарии.
Ан-77 — турбореактивный средний военно-транспортный самолет. По сути является глубокой модернизацией винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия).
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