Появилось впечатляющее видео полета украинского Ан-77

Сеть покорило новое видео взлета самолета Ан-77.

Опубликовано видео вылета прототипа самолета Ан-77 в город Анталия, Турция. Там воздушное судно примет участие в EURASIA AIRSHOW.

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Ролик был опубликован пресс-центром государственного концерна "Антонов" в Facebook.

Видео получило много лайков и перепостов, в комментарии под ним оставляют одобрительные комментарии.

Ан-77 — турбореактивный средний военно-транспортный самолет. По сути является глубокой модернизацией винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2018 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия).