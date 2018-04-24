В "Укрзализныце" рассказали, как улучшатся украинские поезда после подорожания проезда

"Укрзализныця" запустит примерно 200 новых и капитально отремонтированных вагонов.

В Украине с мая на 12% подорожает проезд в поездах. До конца года цены поднимут еще на 12%. Например, стоимость проезда в купе ночным поездом в среднем увеличится на 100 грн.

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заверил, что вместе с повышением цен на проезд и улучшат сервис и качество предоставления услуг, передает "ТСН".

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"Конечно, да (улучшится сервис). От подорожания билетов на проезд мы в этом году должны получить примерно 400-500 миллионов гривень. При этом на этот год мы запланировали капитальные инвестиции в пассажирское хозяйство около 5 миллиардов гривен. Если говорить в конкретных вагонах, то это – примерно 200 новых вагонов и капитально отремонтированных мы планируем запустить в этом году. Это больше, чем 10 полных составов поездов. Новые вагоны – отремонтированные или новоприобретенные – могут быть основным залогом лучшего сервиса для пассажиров. В старых вагонах это делать гораздо труднее", - сказал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила на майские праздники 7 дополнительных поездов.