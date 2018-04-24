«Укртелеком» остается одним из самых интересных украинских активов для инвесторов – эксперты

Стратегия развития «Укртелекома» по бизнес-модели национального телекоммуникационного оператора подтвердила свою жизнеспособность.

Независимо от исхода судебных разбирательств, собственник компании продолжит следовать установленному в ней курсу.

К такому выводу пришли журналисты «Обозревателя» в статье «Укртелеком: есть ли ручка у чемодана?»

Ведущие экономические эксперты сходятся в мнениях, что «Укртелеком» не перестает быть одним из наиболее интересных для западных и внутренних инвесторов активом. Несмотря на объективные проблемы (сокращение количества абонентов за счет оккупации части украинских территорий, государственный долг в размере 190 млн грн за льготы и т.д.), менеджменту компании удалось удержать передовые позиции.

«На конец 2017 года фактический доход составил 6,7 млрд грн (против 6,4 млрд грн планового), фактическая EBITDA - 1,9 млрд грн (против 1,1 млрд грн плановой), по рентабельности EBITDA – 28% (превышение плана на 11 п.п.). За прошлый год компания получила чистую прибыль в 867 млн грн (на 44% больше, чем в 2016-м) и уплатила в бюджеты разных уровней порядка 1,7 млрд грн налогов», - пишет издание со ссылкой на результаты аудита одной из ведущих международных консалтинговых компаний.

«При плановом падении выручки от бизнес-телефонии с 2,8 млрд грн в 2013-м до 2 млрд грн в 2017-м, по факту, в прошлом году, «Укртелекому» удалось заработать 2,3 млрд грн. У компании 35% рынка бизнес-абонентов (фиксированная связь + интернет + сопутствующие услуги). Это первое место. Плюс первое место по IPTV», - комментирует журналист Денис Безлюдько.

Кроме того, нынешнему собственнику (СКМ) удалось заинтересовать крупных китайских инвесторов. В марте 2018 года производитель телекоммуникационного оборудования ZTE заявил о предоставлении кредита «Укртелекому» в размере $10 млн. А в прошлом году украинская компания использовала на модернизационные проекты первые $30 млн из инвестиционных вливаний Huawei и China Development Bank в размере $400 млн.

Сам факт участия крупного иностранного бизнеса в судьбе компании, находящейся в ситуации судебных разбирательств, впечатляет даже скептически настроенных экспертов.

«Китайцы – народ продвинутый. И то, что «Укртелекому» удалось договориться с ними, это, конечно, плюс…Можно говорить об успехе. Потому что с китайцами не многие наши предприятия и бизнесмены смогли наладить сотрудничество, в том числе и то, которое предполагает финансирование», - говорит экономический эксперт Александр Паращий.

Соответственно, с целью поддержания нынешнего уровня доверия зарубежных партнеров и его повышения, собственнику «Укртелекома» нет смысла менять существующий вектор развития. Тем более, эксперты не исключают вероятности, что даже временная реприватизация актива (маловероятная в свете того, что в настоящее время в судебном порядке сняты все аресты с соответствующего имущества), не приведет к кардинальным изменениям в структуре собственности.

«Возможно, все вообще будет так, как прогнозирует Безлюдько в финале своего поста по «Укртелекому»: «Директор по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза, с милым шотландским акцентом, подтвердил, что СКМ намерен в суде Лондона избавиться от «Укртелекома». С другой стороны, он допустил повторную покупку», - резюмирует «Обозреватель».