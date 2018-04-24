Украина закроет внутренние воды для судов из России

Причиной для подобного решения стал высокий уровень террористической угрозы.

Министерство инфраструктуры Украины предложило закрыть возможность входа российских судов во внутренние воды страны.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление замглавы ведомства Юрия Лавренюка.

"Министерство инфраструктуры Украины обратится к СНБО касательно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористической угрозы", - подчеркнул он.

По словам Лавренюка, на реках Украины расположены объекты критической инфраструктуры, потому нахождение там российских судов недопустимо.

Также он сообщил, что Мининфраструктуры передало МИД материалы о несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску.

В ведомстве намерены максимально усилить меры по выявлению случаев, когда суда несанкционированно заходят в закрытые порты Крыма.