Оккупированная Луганщина снова без связи: в "ЛНР" пропал Vodafone

Местные жители в двух временно оккупированных городах сообщили детали о ситуации с мобильной связью.

Сегодня утром, 24 апреля, в захваченном российскими гибридными войсками Луганске пропала мобильная связь оператора Vodafone.

По информации источников LIGA.net, мобильной связи нет примерно с 10:45. «Дозвониться невозможно, связи нет вообще в городе. Причины не сообщают», - сказал луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Другой собеседник уточнил, что мобильная связь отсутствует и в оккупированном Антраците.

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Пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская сегодня уточнила, что произошел обрыв кабеля. "Причины в данный момент выясняем", - добавила она.

Ранее сообщалось, что 11 января 2018 года в Луганске полностью перестал работать Vodafone Ukraine. 19 января мобильный оператор восстановил связь во временной оккупированной части Луганской области.