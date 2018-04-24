Стоимость проезда в общественном транспорте Киева хотят повысить до 8 гривень (видео)

Увеличить плату за проезд планируется с 15 июля в транспорте, курсирующем в обычном режиме движения, и в маршрутных такси.

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» планирует с 15 июля повысить тариф на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте до 8 грн за одну поездку.

Это предусмотрено финансовым планом предприятия, обнародованным на официальной странице киевской власти в приказе Департамента транспорта КГГА от 23 апреля 2018 года «Об утверждении годового финансового плана КП «Киевпасстранс» на 2018 год».

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Предварительно, увеличить плату за проезд планируется в транспорте, курсирующем в обычном режиме движения, и в маршрутных такси.

Согласно документу, при планировании доходов от перевозки пассажиров за январь-июль 2018 года (до 15.07.2018) учтены установленные тарифы на перевозку пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой соответственно 4 и 5 грн за 1 поездку, согласно распоряжению КГГА от 16 июня 2017 года, и 8 грн (прогнозируемый) - за период с 15 июля по декабрь 2018 года.

Кроме того, согласно документу, в финплане учтено прогнозное повышение тарифа на проезд в маршрутном такси - до 8 грн с июля по декабрь 2018 года.

В результате, в 2018 году «Киевпасстранс» ожидает получить доходы от перевозки пассажиров в сумме 1 117,4 млн грн, что на 59,1% больше, чем было запланировано на 2017 год и на 53,7% больше фактического показателя.

УНИАН попросил "Киевпасстранс" предоставить комментарий по поводу прогнозируемого повышения тарифов на проезд.