У киевского метро уже в этом году появится новый "голос"

15:29, 24 апреля 2018
Транспорт/Связь
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В Метрополитене считают, что люди привыкают к одному голосу / фото УНИАН

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Об этом сообщила спикер главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает сайт 44.ua.

"Сейчас мы сделали заявки по рынку озвучки и также прорабатываем варианты технологий, которые за это время изменились. Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро", - сообщила Макогон.

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Теги: #киевское метро#голос метро Киева