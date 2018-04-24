У киевского метро уже в этом году появится новый "голос"
15:29, 24 апреля 2018Транспорт/Связь
777
Киевский метрополитен рассматривает несколько вариантов озвучки, но в перспективе видит один голос.
В Метрополитене считают, что люди привыкают к одному голосу / фото УНИАН
В этом году в столичном метро зазвучит "новый голос", который будет объявлять станции.
Читайте такжеСтоимость проезда в общественном транспорте Киева хотят повысить до 8 гривень
Об этом сообщила спикер главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает сайт 44.ua.
"Сейчас мы сделали заявки по рынку озвучки и также прорабатываем варианты технологий, которые за это время изменились. Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году. Сейчас рассматриваем несколько вариантов, но в перспективе, конечно, видим один голос, потому что у пассажиров не может быть диссонанса. Люди привыкают к одному голосу, с которым потом ассоциируют все, что происходит в метро", - сообщила Макогон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter