Блогер показал опору Крымского моста, о трещине на которой сообщили соцсети (видео)

Появилось новое видео с 256-й опорой Крымского моста, о трещине на которой сообщалось ранее.

Блогер Игорь Корсаков утверждает, что никаких трещин на 256-й опоре Крымского моста нет.

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В качестве доказательства он опубликовал новое видео, в котором показал отснятые за последние 10 дней материалы.

"Буря комментариев была по поводу 256-й автомобильной опоры: что она разрушается, трещины там и прочее. Я собрал за последние 10-12 дней подборку по этой опоре, замедлил скорость, чтобы вы рассмотрели", - комментирует блогер новый видеоматериал.

Ранее в сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия.

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter.

Из 595 опор моста, 256 опора находящаяся практически по средине Керченского пролива, треснула в двух местах.