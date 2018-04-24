Блогер показал опору Крымского моста, о трещине на которой сообщили соцсети (видео)

15:31, 24 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Крымский мост &quot;открестили&quot; от трещины / Скриншот

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В качестве доказательства он опубликовал новое видео, в котором показал отснятые за последние 10 дней материалы.

"Буря комментариев была по поводу 256-й автомобильной опоры: что она разрушается, трещины там и прочее. Я собрал за последние 10-12 дней подборку по этой опоре, замедлил скорость, чтобы вы рассмотрели", - комментирует блогер новый видеоматериал.

Ранее в сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия. 

"256 опора опять в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Всё это неспроста" - сообщил пользователь Крымец в Twitter. 

Из 595 опор моста, 256 опора находящаяся практически по средине Керченского пролива, треснула в двух местах.

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Теги: #строительство#трещина#крымский мост