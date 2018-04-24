"Укртелеком" Ахметова хочет поднять тарифы на международную связь

В зависимости от ситуации на телекоммуникационном рынке Украины компания может изменить и другие тарифы.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" планирует в 2018 году увеличить тариф на международную связь.

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Об этом на пресс-конференции сообщил директор "Укртелекома" Юрий Курмаз, передает корреспондент УНИАН.

"У нас стабильно из года в год идет снижение дохода от межоператорской деятельности в части, касающейся международного трафика, поэтому нам надо находить определенные компенсаторы для стремительного снижения дохода от международной телефонии", - сказал он.

Курмаз добавил, что в зависимости от ситуации на информационно-телекоммуникационном рынке Украины компания может изменить и другие тарифы.

"Я не исключаю, что тарифы на услуги телефонии, доступа к интернету и услуг, основанных на широкополосном высокоскоростном доступе, могут претерпеть изменения в ближайшем времени", - сказал он.