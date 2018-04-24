"Укрпошта" установит в отделениях терминалы для приема платежных карт

Ранее "Укрпошта" не имела права устанавливать терминалы в своих отделениях.

Публичное акционерное общество "Укрпошта" планирует до конца сентября установить около 5 тысяч терминалов в своих отделениях для приема платежных карточек, что стало возможным после регистрации НБУ договоров об участии "Укрпошты" в международных платежных системах Visa и MasterCard.

Читайте также "Укрпочта" запустила услугу доставки денег с банковских карт на дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский на пресс-конференции по итогам года.

"Будет установлено около 5 тысяч терминалов для приема платежных карточек. Очень рассчитываем, что до конца сентября они будут стоять в наших отделениях и принимать карточки от наших клиентов", - сказал он.

Смелянский отметил, что ранее "Укрпошта" не имела права устанавливать терминалы в своих отделениях.

"Укрпошта" могла установить терминалы других банков, которые определяли бы комиссию в терминале. В таком случае при оплате картой мы бы получали низкий доход. После получения лицензии мы сами будем устанавливать комиссию по операциям", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Национальный банк Украины разрешил "Укрпоште" принимать оплату с карточек. НБУ зарегистрировал договоры об участии "Укрпошты" в международных платежных системах Visa и MasterCard. Также регулятор начал процедуру присоединения компании к Национальной платежной системе "Украинское платежное пространство".

Также регулятор предоставил "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.