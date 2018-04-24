Airbus начал летные испытания пассажирского самолета с ультрабольшой дальностью полета

При разработке новой версии пассажирского самолета A350 концерн Airbus переработал некоторые аэродинамические элементы планера.

Европейский концерн Airbus приступил к летным испытаниям новой версии пассажирского самолета A350 с ультрабольшой дальностью полета.

Как пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week, первый полет самолета, получившего обозначение A350-900ULR, состоялся 23 апреля 2018 года в Тулузе во Франции. Первые летные испытания машины признаны успешными.

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Сегодня несколько авиакомпаний мира планируют расширить свою сеть дальних беспосадочных перелетов, которые позволят ускорить межконтинентальные пассажирские перевозки. В частности, сингапурская авиакомпания Singapore Airlines намерена увеличить количество рейсов, выполняемых по маршруту Сингапур — Нью-Йорк (более 15 тысяч километров). Компания заказала семь новых A350-900ULR.

При разработке новой версии пассажирского самолета A350 концерн Airbus переработал некоторые аэродинамические элементы планера. В частности, самолет получил удлиненные на 0,5 метра винглеты. Кроме того, длина закрылков была увеличена на 0,3 метра. Разработчики также немного изменили стреловидность крыла.

A350-900ULR получил центральный топливный бак увеличенного объема. Максимальная взлетная масса самолета по сравнению с базовой версией увеличилась на пять тонн до 280 тонн. В целом благодаря доработкам дальность полета новой версии самолета увеличилась с 15 до 17,9 тысячи километров.

Завершить летные испытания A350-900ULR и начать поставку первых серийных самолетов заказчикам планируется во второй половине 2018 года.