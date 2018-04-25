Крымский мост не сдадут в срок - журналист

Журналист назвал причину, по которой Крымский мост не сдадут в срок.

Крымский мост не будет сдан в эксплуатацию в срок, сначала будет просто демонстрационный пуск.

"Будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков и так далее", - сказал "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

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Он заметил, что под словом "открыть" можно понимать церемонию "перерезания ленточки", но к реальному началу эксплуатации моста это событие не будет иметь никакого отношения.

"... Исходя из того, как это делается в России, как это разворовывается, я убежден в том, что в срок сдать мост будет очень сложно", - заверил он.

В то же время Яковенко в контексте обсуждения вопроса о разрушении моста подчеркнул: не существует связи между техногенными катастрофами в России и падением правящего режима.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.