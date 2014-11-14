Акционерное общество на базе «Укрзализныци» будет на 100% государственным

100% акций публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", которое создается в рамках реформы железнодорожной отрасли на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), будет принадлежать государству.

Об этом сказано в проекте устава создаваемого публичного акционерного общества, размещенном на официальном сайте «Укрзализныци».

«Общество образовано как публичное акционерное общество, 100 процентов акций которого закрепляются в государственной собственности, на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, которые реорганизованы путем слияния», - сказано в документе.

Исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк на своей странице в Facebook пригласил общественность к публичному обсуждению проекта устава нового акционерного общества.

Подробней ознакомиться с проектом устава нового АО можно по ссылке http://uz.gov.ua/about/documents/bills/

Согласно проекту устава, учредителем и единым акционером АО является государство в лице Кабинета министров Украины.

В документе не указан размер уставного капитала, поскольку сведенного акта об оценке имущества и имущественных прав «Укрзализныци» пока еще нет, так как Антимонопольный комитет "притормозил" процесс отбора независимого оценщика активов ведомства.

Уставный капитал после формирования в полном объеме может быть увеличен по решению высшего органа общества путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости. Акционерная компания имеет право увеличивать уставный капитал после регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций.

«Увеличение уставного капитала для покрытия убытков не допускается, а уменьшение уставного капитала допускается после уведомления об этом всех его кредиторов в порядке, установленном законодательством, и которое осуществляется по решению высшего органа общества путем уменьшения номинальной стоимости акций», - сказано в документе.

Читайте такжеСуд признал незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по оценке имущества "Укрзализныци"Проект устава АО «Украинская железная дорога» предусматривает создание органов общества, а также аппарат управления им. В частности, органами общества являются: высший орган общества в лице учредителя и единственного акционера – Кабмина, который выполняет функции общего собрания акционеров; наблюдательный совет; правление общества; ревизионная комиссия.

В частности, наблюдательный совет будет состоять из девяти человек, срок полномочий которого составит 3 года, а 5 членов ревизионной комиссии будут осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности АО, срок полномочий которых также составит 3 года.

Кроме того, в документе отмечается, что общество не отвечает по обязательствам юридических лиц, основателем, соучредителем или участником которых оно является, а они, в свою очередь, - не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины или договором.

Как сообщал УНИАН, законодательная основа для старта реформы железнодорожной отрасли была заложена еще в феврале 2012 года, когда был принят закон Украины об акционировании «Укрзализныци», согласно которому реформа должна была состояться в трехмесячный срок, однако к ней вернулись лишь в этом году. В частности, в конце июня Кабмин одобрил постановление об образовании к началу 2015 года публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» на базе «Укрзализныци» со стопроцентным государственным капиталом без права отчуждения.

Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.