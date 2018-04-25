Российские блогеры проехались по Крымскому мосту (видео)

Стоит отметить, что в ролике блогеры восхищаются действиями оккупантов, которые бахвалятся "стройкой века".

Российские блогеры проехались по Крымскому мосту, который оккупанты спешат достроить.

Читайте такжеКрымский мост не сдадут в срок - журналист

Запись поездки появилась на Youtube-канале "Большой тест-драйв". "Ведущие "Большого тест-драйва" одними из первых проехались по Крымскому мосту и протестировали новую трассу, которая ведет к нему со стороны Краснодарского края", - говорится в описании к видео.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.