Кабмин сегодня выделит 2,6 миллиарда на безопасность на дорогах

Ежедневно на дорогах Украины погибает 11 человек и ежегодно происходят десятки тысяч ДТП.

Правительство в среду на заседании примет государственную программу повышения безопасности на дорогах Украины до 2020 года, которая предусматривает выделение на эти цели 2,6 миллиарда гривень.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что ежедневно на дорогах Украины погибает 11 человек и ежегодно происходят десятки тысяч ДТП.

"Ранее у нас не было денег на это. В этом, 2018 году, мы выделим на эти цели 2,6 миллиарда гривень из всех источников", - сказал премьер.

Он отметил, что в этом году будет построена система безопасности.

"Это и пешеходные переходы и островки безопасности", - сказал он.