Правительство утвердило программу безопасности на дорогах до 2020 года
12:26, 25 апреля 2018Транспорт/Связь
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Кабмин ставит перед собой амбициозную цель - уменьшение к 2020 году смертности на дорогах Украины на 50%.
Кабмин утвердил программу безопасности на дорогах до 2020 года / фото УНИАН
Правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Представляя проект госпрограммы, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что правительство ставит перед собой амбициозную цель - уменьшение к 2020 году смертности на дорогах Украины на 50%.
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