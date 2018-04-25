Правительство утвердило программу безопасности на дорогах до 2020 года

Кабмин ставит перед собой амбициозную цель - уменьшение к 2020 году смертности на дорогах Украины на 50%.

Правительство утвердило государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая предусматривает уменьшение смертности на дорогах до 2020 года не менее чем на 30%.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Представляя проект госпрограммы, министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что правительство ставит перед собой амбициозную цель - уменьшение к 2020 году смертности на дорогах Украины на 50%.