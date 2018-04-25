Перегруз фур: Гройсман предложил штрафовать еще и грузоотправителей

12:56, 25 апреля 2018
Транспорт/Связь
124
фото УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным штрафовать за перевес не только владельцев перегруженных автомобилей, но и грузоотправителей.

Читайте такжеНовый антирекорд: украинская фура перевозила 202 тонны груза

Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства.

"Если перевес - то платит штраф собственник автомобиля. Нужно сделать так, чтобы штраф оплачивал также и грузоотправитель", - отметил премьер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #перегруз машин