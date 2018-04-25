Перегруз фур: Гройсман предложил штрафовать еще и грузоотправителей

Премьер предложил, чтобы при перегрузе фуры штрафовали не только владельца грузовика, но и отправителя самого груза.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным штрафовать за перевес не только владельцев перегруженных автомобилей, но и грузоотправителей. Читайте такжеНовый антирекорд: украинская фура перевозила 202 тонны груза Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства. "Если перевес - то платит штраф собственник автомобиля. Нужно сделать так, чтобы штраф оплачивал также и грузоотправитель", - отметил премьер.

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