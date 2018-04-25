Перегруз фур: Гройсман предложил штрафовать еще и грузоотправителей
12:56, 25 апреля 2018Транспорт/Связь
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Премьер предложил, чтобы при перегрузе фуры штрафовали не только владельца грузовика, но и отправителя самого груза.
При перегрузе фур могут начать штрафовать еще и грузоотправителей / фото УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман считает целесообразным штрафовать за перевес не только владельцев перегруженных автомобилей, но и грузоотправителей.
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Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства.
"Если перевес - то платит штраф собственник автомобиля. Нужно сделать так, чтобы штраф оплачивал также и грузоотправитель", - отметил премьер.
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