Польский перевозчик начал продажу билетов на скоростные поезда Pendolino

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, самый дешевый билет на поездку такими поездами, которые будут курсировать по наиболее популярным маршрутам, будет стоить от 14 долл. Продажа будет осуществляться по принципу "дешевых авиалиний": сначала будут продаваться самые дешевые билеты, а потом – более дорогие.

Пресс-служба отметила, что поезда EIC Premium позволят добраться в большинство крупных городов Польши быстрее, чем на автомобиле или автобусе.

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Профильное польское издание Rynek Kolejowy написало, что дороже всего будут стоить билеты на поездки Pendolino из Катовиц и Кракова в Труймясто (Гданьск, Сопот, Гдыня) - 55 долл., в то время как в другие города их цена не должна превышать 44 долл. (по текущему курсу 1 доллар - 3,4 злотого).

Gazeta Wyborza пишет, что только со временем можно будет судить, насколько успешно Pendolino может конкурировать с другими видами транспорта в Польше, отметив, что стоимость билетов на автобус на большинство популярных маршрутов составляет около 15 долл., а на самолет - от 12 до 60 долл.

Как сообщал УНИАН, польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity, теряющая пассажиров из-за большой конкуренции и ремонта железнодорожных путей, надеется с помощью Pendolino вернуть себе клиентов.

На покупку 20 этих поездов компания потратила 655 млн евро. Критики называли эту покупку неоправданной, поскольку из-за плохой инфраструктуры такие поезда не смогут ездить в Польше с большей скоростью, чем другие, которые производят польские компании и которые стоят в 3 раза дешевле.

Напомним польская PKP Intercity за год увеличила убыток более чем вчетверо.