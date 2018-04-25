"Стройка века": Крымский мост показали из космоса (фото)

Фото сделал космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров с МКС.

Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, находящийся на Международной космической станции, сделал снимки Крымского моста из космоса.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона", - подписал он фото.

Как сообщал УНИАН, Крымский мост не будет сдан в эксплуатацию в срок, сначала будет просто демонстрационный пуск.

"Будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков и так далее", - рассказал российский журналист Игорь Яковенко.