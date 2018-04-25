"Стройка века": Крымский мост сняли из космоса (фото)

14:14, 25 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Instagram anton_astrey

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона", - подписал он фото.

Как сообщал УНИАН, Крымский мост не будет сдан в эксплуатацию в срок, сначала будет просто демонстрационный пуск.

"Будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков и так далее", - рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Теги: #Крым#мост