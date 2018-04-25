"Стройка века": Крымский мост сняли из космоса (фото)
Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, находящийся на Международной космической станции, сделал снимки Крымского моста из космоса.
Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона", - подписал он фото.
Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.
Как сообщал УНИАН, Крымский мост не будет сдан в эксплуатацию в срок, сначала будет просто демонстрационный пуск.
"Будет демонстрационный пуск, а затем будет очень длительный период доводки, устранения недостатков и так далее", - рассказал российский журналист Игорь Яковенко.