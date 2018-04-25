Гройсман посоветовал руководству «Укрзализныци» раз в месяц ездить на поездах

Премьер отметил, что такие поездки не позволят руководству компании потерять "чувство земли или колес под ногами".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил правлению акционерной госкомпании "Укрзализныця" ежемесячно ездить на поездах компании по всей Украине с целью проверки качества услуг.

Читайте также"Укрзализныця" назначила на майские праздники 7 дополнительных поездов (список)

Об этом премьер сказал в ходе заседания правительства.

«Я думаю, что будет очень полезно раз в месяц всем правлением ездить на разных поездах, чтобы не терялось чувство земли или колес под ногами. Кто-то на Мариуполь, кто-то на Одессу, по всей стране. Я думаю, что нам будет интересно наблюдать за онлайн-трансляциями ваших поездок», - сказал он.

Гройсман отметил, что правление компании должно следить за тем, чтобы пассажиры почувствовали изменившееся к ним отношение со стороны «Укрзализныци».

«Ключевая задача - нормальное отношение, чистое белье и вагоны. То же самое атмосфера на железнодорожных вокзалах, чтобы там было чисто и удобно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания «Укрзализныця» планирует в два этапа повысить стоимость билетов на пассажирские перевозки - на 20-24% до конца 2018 года в связи с убыточностью пассажирских перевозок.

"Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 млн грн прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 млрд грн чистого убытка.