Глава "Укрзализныци" похвастался прибылью компании в 2017 году

Компания в 2017 году заплатила 16 миллиардов гривень налогов, что, по словам Кравцова, эквивалентно расходам Украины на медицину.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" по итогам 2017 года, впервые с 2013 года, вышла на прибыльную деятельность и получила 114 миллионов гривень прибыли, тогда как в 2016 году компания получила 7,3 миллиарда гривень чистого убытка.

Читайте такжеГройсман посоветовал руководству «Укрзализныци» раз в месяц ездить на поездах

Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, ссылаясь на данные международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y).

По словам Кравцова, прибыль компании в первом квартале 2018 года составила 271 миллион гривень.

"За 2017 год мы заплатили 16 миллиардов гривень налогов. Эта цифра эквивалентна всем расходам на охрану здоровья в стране", - сказал он.

Также Кравцов сообщил, что в первом квартале 2018 года компания уплатила 1 миллиард гривень налогов.

По его словам, "Укрзализниця" в первом квартале осуществила 1,3 миллиарда гривень капитальных расходов, что позволило создать 1,2 тысячи рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, согласно аудиту консолидированной финансовой отчетности "Укрзализныци" за 2016 год, который провела международная консалтинговая компания "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" (E&Y), госкомпания за тот период получила 7,3 миллиарда гривень убытка по международным стандартам финансовой отчетности.

По украинским стандартам бухгалтерского учета, в 2016 году "Укрзализныця" получила 303 миллиона гривень прибыли. При этом с 2017 года компания перешла на международные стандарты финансовой отчетности.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.