На Львовщине льготникам ежемесячно будут платить 135 гривень компенсации за расходы на проезд

Во Львовской ОГА рассказали, что людям на карту будут приходить средства, которые они смогут тратить по своему усмотрению.

Во Львовской области льготным категориям населения будут компенсировать льготы за проезд ежемесячными выплатами в размере 135 грн на одного льготника.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента социальной защиты населения - начальник управления социальных гарантий и компенсаций, планово-финансовой и организационно-кадровой работы Львовской ОГА Виктор Степанюк.

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По его словам, согласно постановлению Кабинета министров Украины №197 «Некоторые вопросы предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах» пока предварительно определена сумма в размере 135 грн.

«Это сумма, которая выходит из расчета 30 поездок льготника умноженные на среднюю стоимость проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте. Предварительно, выплаты в течение одного месяца в области - а у нас насчитывается 301 тыс. 619 льготников - составят 51 млн грн», - пояснил чиновник.

Он также отметил, что согласно постановлению, размер выплат будут рассчитывать для каждого льготника отдельно, поскольку разные категории имеют право на разные виды льгот. Средства для выплат должны предусмотреть органы местного самоуправления.

«Средства будут выплачивать из местного бюджета - городские и поселковые советы должны принять соответствующие решения. Но это минимально гарантированный уровень, поэтому органы местного самоуправления могут расширять перечень льготных категорий и увеличивать суммы выплат. Сейчас они рассматривают этот вопрос, чтобы с июня внедрить», - сказал Степанюк.

По его словам, людям на карточку будут поступать деньги, и они смогут их использовать на проезд или потратить на другие нужды.

«Большинство льготников - это пенсионеры, но они в этом постановлении не предусмотрены как гарантированная категория. Постановление предусматривает перечень льготных категорий, которым гарантированы выплаты, а что касается остальных - органы местного самоуправления имеют право расширить этот перечень, поскольку 135 грн - это минимальный пакет. Если, условно, город Львов увидит, что стоимость проезда больше и есть деньги, то они могут принять большую сумму и расширить перечень льготных категорий. Сейчас 135 грн ежемесячной компенсации - это предварительные расчеты минимально гарантированного уровня», - сказал Степанюк.

Как сообщал УНИАН, 14 марта правительство определило социальные нормативы в сфере транспортного обслуживания для предоставления возможности монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

По данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.