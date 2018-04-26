Украинские самолеты открыли масштабное авиашоу в Турции и произвели фурор (видео)

В полет на Ан-178 отправился руководитель полиции этой страны.

Турция впервые в своей истории проводит масштабное авиашоу "Евразия".

Всеобщее внимание было приковано к украинскому Ан-178, который быстро поднялся в воздух и направился к побережью Средиземного моря. На его борту был десяток офицеров турецкой армии и полиции, говорится в сюжете ТСН.

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Следом к старту подготовился концепт Ан-77, пилоты которого намеренно выкатились чуть ли не на середину взлетной полосы – им важно показать, какой короткий разбег у самолета. Великану понадобилось всего 350 метров, чтобы оторваться от земли.

Журналистам удалось получить видео из кабины этого самолета в полете – чуть не боевые развороты, минимальная скорость над посетителями выставки, горка и фирменное приземление "по-антоновски" - по крутой глиссаде.

Через 40 минут на аэродром возвращается Ан-178. Для руководства госпредприятия "Антонов" важно, что на его борту улетел командующий турецкой жандармерией, которая является потенциальным заказчиком украинского самолета. Генерал не скрывает, что машина ему понравилась. "Очень хороший! Он нужен любой армии!", - заявил он.

Деловые переговоры начнутся в четверг, их результат никто не может спрогнозировать, но начало уже неплохое – первое турецкое авиашоу "Евразия" открывали именно украинские самолеты.

Ранее было опубликовано видео вылета прототипа самолета Ан-77 в город Анталия, Турция.