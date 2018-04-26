Оккупанты похвастались завершением финальных работ на Крымском мосту: свежие фото
Оккупанты завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив.
Об этом рассказал "заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам" ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, передает "РИА Новости".
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"Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящиеся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации", - утверждает он.
По словам оккупантов, они провели испытание нового покрытия с помощью восьми 35-тонных грузовиков.
Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.