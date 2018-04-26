В Киеве в ближайшее время осложнится движение на важнейших транспортных магистралях

Коммунальные и дорожные службы предупреждают о ремонтных работах на Набережном шоссе и «уставшем» Шулявском путепроводе.

В столице с 27 апреля в связи с капитальным ремонтом будет частично ограничено движение на Набережном шоссе, а с 1 мая начнется также подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.

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«С 23.00. 27.04.2018 в связи с продолжением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро «Днепр» будет закрыто. Движение транспорта на этом участке будет организовано по встречному направлению», - сообщает прес-служба «Киевавтодора» в Facebook.

В то же время, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в соцсети предупредил, что прорабатывает схему движения на время проведения работ по ремонту Шулявского путепровода.

Отмечается, что для регулирования движения установят 3 светофора, перенесут контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесут МАФы из радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная длительность работ – 17 месяцев. На это время в КГГА предусмотрели ряд изменений.

- движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет осуществляться по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

- по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторона ул. О Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

- односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

- на троллейбусном движении со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана конечной остановкой будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве орушилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".