Уже заасфальтировали: оккупанты спешат, чтобы запустить Крымский мост в мае

Планируется, что автомобильное движение по мосту запустят уже в мае текущего года.

Автомобильное движение для легковых машин и пассажирского транспорта по Крымскому мосту запустят в мае этого года.

Сейчас на автодорожной части моста ведутся последние приготовления, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Отмечается, что уже полностью уложен асфальт, заканчивается обустройство моста и автоподходов к нему, тестируется автоматизированная система управления, позволяющая оперативно реагировать на любые критические ситуации, проводятся испытания конструкций транспортного перехода.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.