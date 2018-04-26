В Украине снова дорожает автогаз

Ряд сетей АЗС в Украине 25-26 апреля увеличили цену на автогаз на 10-20 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 25-26 апреля увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу новый стандарт качества автогаза

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на 10 коп. за литр подорожало топливо в сетях «Катрал Юг» (на сегодня автогаз стоит 12,87 грн за литр) и «БРСМ-Нафта» (12,79 грн за литр), «Укргазвыдобування» (12,69 грн за литр), и Amic Energy (12,39 грн за литр). На 20 коп. за литр автогаз подорожал в компаниях UPG (12,70 грн за литр) и Marshal (12,60 грн за литр).

По состоянию на 26 апреля, средняя цена автогаза в Украине выросла до 12,60 грн.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала с 12,86 до 12,47 грн за литр. В 20-х числах апреля произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка.