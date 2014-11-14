Юго-Западная железная дорога подготовила к зиме 1,4 тыс. грузовых и пассажирских вагонов

В частности, из них к зиме ЮЗЖД подготовила 627 грузовых и 777 пассажирских вагонов, а также 60 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники.

Кроме того, завершена подготовка к работе в зимний период 4473 производственных зданий и сооружений; 254 тепловозов, 275 электровозов, 329 секций пригородных электропоездов, 30 секций дизель-поездов и рельсового автобуса.

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Также сообщается, что железнодорожники отремонтировали котельные, работающие на электроэнергии, твердом топливе и газе; тепловые и электрические сети; паропроводы; системы водоснабжения, канализации и вентиляции; энергосберегающее оборудование.

«Для работы в сложных погодных условиях созданы постоянно действующие оперативные штабы на уровне Юго-Западной железной дороги и дирекций, а также аварийные бригады по Коростенской, Жмеринской, Казатинской, Киевской и Конотопской дирекциям. Также разработан комплекс мероприятий по предупреждению снежных заносов», - подчеркивает пресс-служба.

На электрифицированных участках ЮЗЖД проверила исправность 367 км контактной сети, 17 устройств для механической обивки льда с контактного провода, а также исправность работы громкоговорящей связи и соответствие нормам освещенности станций.

Кроме того, все лечебные учреждения, жилищно-коммунальное хозяйство и подразделения Юго-Западной магистрали обеспечены электро-, тепло- и водоснабжением.

Как сообщал УНИАН, ранее Юго-Западная железная дорога сообщала о подготовке к зиме 781 пассажирского вагона.

По состоянию на конец октября «Укрзализныця» в рамках подготовки пассажирского и путевого хозяйства к работе в зимний период подготовила 976 км железнодорожных путей, а также 2,7 тыс. вагонов из почти 3 тыс. запланированных.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.