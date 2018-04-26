Оккупанты рассказали, как будут запускать движение по Крымскому мосту (фото)

Оккупанты планируют запускать движение на мосту поэтапно. В мае 2018 года будет открыто движение по основному ходу автодорожного подхода.

Оккупационные власти Крыма хвастаются, что автоподход к Крымскому мосту со стороны Тамани готов на более, чем на 90%. Запуск движения предусмотрен поэтапно.

Об этом сообщает "Керчь.фм".

«Готовность объекта на сегодняшний день составляет в целом более 90%. Запуск движения предусмотрен поэтапно. На первом этапе в мае 2018 года будет открыто движение по основному ходу автодорожного подхода. Готовность основного хода на текущий момент составляет 96%», - рассказал начальник отдела капстроительства.

По его словам, на финальной стадии находится строительство транспортных развязок и благоустройство трассы.

«В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки», – также заявил он.

На автопоходах установят пункты весогабаритного контроля.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.