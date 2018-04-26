"Укрзализныця" начала получать дизельное топливо по очередному контракту

Победителем в трех тендерах ПАО "Укрзализныця" по 10 000 тонн каждый стало ООО "Анвитрейд".

ООО "Анвитрейд", которое входит в Wexler Group, начало исполнения обязательств по очередному контракту по поставке дизельного топлива для ПАО "Укрзализныця".

Как сообщили в "Анвитрейд", всего будет поставлено 30 000 тонн по трем контрактам. В настоящее время для нужд ПАО "Укрзализныця" уже отгружено 4000 тонн дизельного топлива.

ООО "Анвитрейд" стал победителем в трех тендерах ПАО "Укрзализныця" по 10 000 тонн с ожидаемой стоимостью 296,4 миллиона гривень каждый. Предложения ООО "Анвитрейд" составляли соответственно 283,9 миллиона; 277,5 миллиона и 279,0 миллиона гривень с НДС.

Все закупки проходили с применением формульного ценообразования, которая предусматривает корректировку цены в зависимости от биржевых котировок нефти и нефтепродуктов, на время издания разнарядки на отгрузку от заказчика – "Укрзализныци".

За январь – апрель 2018 года ООО "Анвитрейд" уже на 100% выполнил обязательства перед ПАО "Укрзализныця" по двум контрактам по 20 000 тонн на условиях формульного ценообразования.

По результатам выполнения первого контракта на поставку 20 000 тонн дизельного топлива "Укрзализныця" сэкономила почти 50 миллионов гривень. Второй контракт на 20 000 тонн был подписан на сумму 576,9 миллиона гривень, а окончательная цена исполнения составила 524,1 миллиона гривень, что привело к экономии более чем 52 миллиона гривень.

По словам коммерческого директора ООО "Анвитрейд" Владимира Бойчука, полное и своевременное выполнение всех условий договоров, подписанных с таким стратегическим партнером, как "Укрзализныця", является одним из приоритетов трейдера.