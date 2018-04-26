Журналист о строительстве Крымского моста: Россия нанесла удар по порту в Мариуполе, "отплатила" за "русскую весну" (видео)

После введения Крымского моста в эксплуатацию Мариуполь понесет убытки - в порт города не смогут заходить крупные корабли.

Строительство Керченского моста стало большим ударом по морскому порту в Мариуполе.

По словам журналиста Дениса Казанского, в морпорт Мариуполя теперь не смогут заходить крупные корабли высотой больше 33 метров, которые не смогут пройти под мостом по габаритам.

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"Из-за этого порт, по оценкам его директора, потеряет 200-300 млн грн в год", - говорится в его сообщении в Facebook.

"Большой ущерб для города. Потеря рабочих мест, денег, удар по бизнесу. И все это благодаря "братской России". На словах Кремль воюет с бандеровцами и хунтой, а на деле вредит русскоязычным жителям Донбасса", - отметил журналист.

Казанский подчеркнул, что Львов от этой морской блокады не пострадает, а вот Мариуполь, где тысячи людей в 2014 году выходили на пророссийские митинги с флагами РФ, попал. "Здорово им Россия отплатила за "русскую весну", - подытожил он.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.