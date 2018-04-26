"Укрзализныця" с начала года утроила объем инвестиций

Самыми масштабными инфраструктурными проектами является строительство Бескидского тоннеля, реконструкция путей, электрификация направлений Потоки - Золотнишино, Ковель - Изов - Госграница, увеличение пропускной способности направления Пологи - Камыш-Заря.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" в I квартале 2018 года увеличила объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в три раза, - до 3,869 миллиарда гривень.

Читайте такжеГлава "Укрзализныци" похвастался прибылью компании в 2017 году

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Объемы капитальных инвестиций "Укрзализныци" в первом квартале 2018 года составили 3,869 миллиарда гривень. Наибольшая часть средств – 2,43 миллиарда гривень или почти 63% было направлено на приобретение основных средств, 524 миллиона (13,5%) - на капитальное строительство, 497 миллионов гривень (12,9%) - на модернизацию основных средств, 314 миллионов гривень (8,1%) - капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в первом квартале текущего года уже перевыполнен план капинвестиций на 20%.

"1,3 миллиарда гривень по капитальным расходам оплатили крупнейшим национальным контрагентам только в 1-м квартале 2018. По оценкам специалистов, это 1200 рабочих мест в украинской экономике. Капитальные инвестиции за этот период в три раза больше, чем в первом квартале 2017 года", - отметил Кравцов.

В пресс-службе отметили, что самыми масштабными инфраструктурными проектами, которые реализуются компанией, на сегодня является строительство Бескидского тоннеля, реконструкция путей, электрификация направлений Потоки - Золотнишино, Ковель - Изов - Госграница, увеличение пропускной способности направления Пологи - Камыш-Заря.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявлял, что в течение пяти лет госкомпания планирует вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 миллиарда долларов капитальных инвестиций.

Согласно финплану госкомпании, в 2018 году "Укрзализныця" планирует освоить 26,9 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что составляет 46,5% от потребности.