Открытие Крымского моста: Путин может первым испытать пресловутое "детище" россиян

Российский президент Владимир Путин может принять участие в церемонии запуска движения по автомобильной части Крымского моста.

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в церемонии открытия автомобильного движения по соединяющему Краснодарский край и Крымский полуостров мосту через Керченский пролив.

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Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Известий", не исключил, что "по мере прояснения даты" Владимир Путин может принять участие в церемонии запуска движения по автомобильной части Крымского моста", - говорится в публикации.

Напомним, во время визита в Крым 14 марта президент России Владимир Путин анонсировал, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – в конце 2019 года.