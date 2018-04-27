Хуже, чем в Украине, дела обстоят лишь на Кубе - там средний возраст машин составляет 38 лет.

Средний возраст автомобилей в Украине превышает 20 лет.

Об этом сообщается в сюжете в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Если сравнивать с другими странами, то в Саудовской Аварии средний возраст машин составляет 3 года, в странах Евросоюза - 8 лет, в США - 11 лет, в России - 12. Хуже, чем в Украине, дела обстоят на Кубе - там средний возраст машин составляет 38 лет.

Правозащитник Владимир Караваев в эфире ток-шоу заявил, что благодаря ввозу в Украину подержанных автомобилей на "еврономерах" обновляется автопарк страны.

"Это же ненормальный возраст! Свыше 20 лет. То, что завозятся 10-летние автомобили, на самом деле они обновляют автомобильный парк", - считает Караваев.

Как сообщал УНИАН, в Украине выросло количество ДТП с участием авто на "евробляхах".