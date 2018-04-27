У Порошенко "придерживают" решение вопроса с "евробляхами" в Украине - депутат (видео)

Депутат Игорь Гузь считает, что у власти нет политической воли решить проблему авто на "евробляхах".

Решение вопроса с автомобилями на иностранных номерах власть придерживает до следующих президентских выборов.

Кроме того, у руководства страны нет политической воли решить эту проблему. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил народный депутат от "Народного фронта" Игорь Гузь, передает ТСН.

"Нет политической воли сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. В первую очередь правительства, потому что, как по мне, должно быть правительственное предложение урегулировать этот вопрос", - сказал он.

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Игорь Гузь также обвинил Администрацию президента Украины в том, что она "держит" вопрос с "евробляхами".

"Держит эту тему непосредственно Банковая, Администрация президента, до развертывания избирательной кампании для того, чтобы на этом сыграть. На судьбах 1,5 миллиона владельцев автомобилей, умножаем на три-четыре члена их семей, это 6-7 миллионов избирателей, жителей нашей страны", - считает депутат.

Напомним, в марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал в течение месяца урегулировать вопрос растаможивания автомобилей на "еврономерах", ввезенных в страну без уплаты пошлин, если Верховная Рада предоставит правительству соответствующие полномочия.