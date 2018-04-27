Украина закупает российские комплектующие для вертолетов - СМИ (видео)

Журналисты обнаружили, что украинские вертолеты, как и раньше, комплектуются лопастями производства страны-агрессора, которые завозятся в страну по хитрой посреднической схеме.

Авиаремонтный завод, который входит в государственный концерн "Укроборонпром", покупает лопасти винта до вертолетов "Улан-Уденського лопатного завода", который связан с государственным российским підсанкційним холдингом "Ростех".

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Об этом говорится в расследовании "Импортозамещение по-новому" программы "Схемы".

"На вооружении украинской армии, кроме новых боевых единиц, есть и старая советская техника. Но детали к ней – нередко производства военно-оборонных предприятий из Российской Федерации. Это стало проблемой для Украины с началом военной агрессии России. Власть объявила курс на так называемое импортозамещение – то есть, поиск и создание альтернативы российскому товару", - говорится в сообщении.

Журналисты обнаружили, что украинские вертолеты, как и раньше, комплектуются лопастями производства страны-агрессора. Разве что завозятся по хитрой посреднической схеме, на которой, в том числе, зарабатывают члены семьи руководства государственного оборонного концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что часть техники, которую использует украинская армия, – это образцы еще советских времен, поэтому она требует постоянного ремонта и модернизации. После распада Советского Союза, многие предприятия военно-промышленного комплекса остались на территории России, поэтому некоторые детали к военной технике Украина была вынуждена завозить именно оттуда.

С началом агрессии России в 2014 году это стало значительной проблемой для Украины. Назад Украина объявила курс на импортозамещение – то есть, отказ от закупок в России товаров, которые могут использоваться для нужд армии.

Весной 2017-го заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко даже заявлял: "Можно сказать, что до ста процентов мы провели импортозамещение, которое касалось Российской Федерации, в сфере оборонного-промышленного комплекса".

В подтверждение этих слов в начале 2017-го в "Укроборонпроме" отчитались: государственный оборонный концерн полностью отказался от комплектующих из России – еще в конце 2015-го.