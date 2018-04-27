Плата за роскошь: украинцы уже заплатили 21 миллион налога за элитные авто

Этот показатель почти на 30% превышает уплату налога за аналогичный период прошлого года.

Владельцы элитных автомобилей в январе-марте уплатили в местные бюджеты 21,2 млн грн транспортного налога, что на 4,8 млн грн, или почти на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили не старше пяти лет среднерыночной стоимостью более 375 минимальных зарплат на 1 января отчетного года (в 2018 году - более 1,39 млн грн).

Также в ГФС напомнили, что ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн в год.

Справка УНИАН. Украинцы в 2017 году заплатили в бюджеты 132,2 млн грн транспортного налога на элитные авто. Чаще всего граждане платили налог за автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.