Сбой системы: компания выиграла тендер на ремонт дороги за 62 гривни

Сейчас компания просит отменить решение об определении его победителем тендера.

Компания ПБС выиграла конкурс по капитальному ремонту автодороги местного значения по цене всего 62,3 гривни, но отказывается проводить работы, объясняя низкую цену сбоем в системе подачи электричества.

Читайте такжеНовый антирекорд: украинская фура перевозила 202 тонны груза

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на государственного полномочного Антимонопольного комитета Украины Агію Загребельську.

По ее словам, заказчиком на тендере было коммунальное предприятие Закарпатского областного совета Будкомплектторг, которое искало исполнителя капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения ожидаемой стоимостью 64,95 миллиона гривень.

"Предложение ПБС по результатам аукциона 62,30 гривни. Жалобщик ПБС просит отменить решение об определении его победителем и отмечает, что состоялась несанкционированная адресация данных по заявленной цене со значением 62,3 гривны в результате технического сбоя, вызванного скачком напряжения в сети", - сообщила Загребельська.

По ее словам, это уже второй подобный случай за месяц.

Напомним, что компании Сокар Украина отказали удовлетворить жалобу об отмене результатов тендера "Укрзализныци", за что топливный трейдер может потерять несколько миллионов гривень.